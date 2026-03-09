Marco Bucciantini, giornalista di Sky Sport, ha parlato durante il Pentasport di Radio Bruno analizzando l'atteggiamento della Fiorentina nella partita di ieri contro il Parma.

Sulla partita col Parma

“Quello che a volte manca, nonostante siamo a marzo, è il realismo: qui si continua a pensare che la Fiorentina sia lì per caso, e non perché è una squadra che non riesce a funzionare e che non dà continuità alle poche buone prestazioni che ha fatto. La partita di ieri è deludente in primis per la possibilità di fare un bel passo avanti in classifica, e vista la sconfitta nel derby, anche quella con l'Inter diventa più complicata. In calendario, poi, abbiamo ancora tre squadre in piena lotta per l'Europa. Va anche detto che il fattore campo, per la Fiorentina, non conta più: il Franchi in questo momento è lo stadio meno spaventoso d'Italia".

Sulla rosa

"Ciò che è mancato è l'atteggiamento, e le poche occasioni create non sono venute da un furore, una passione, una presa di coscienza dell'urgenza di questa partita: bisogna che inizino a guardare in faccia la realtà, e anche qualche giocatore che palesemente non è all'altezza, che non riesce a rispondere alla chiamata di Firenze e alle sue pressioni. Ho sentito dire che la Fiorentina non è una squadra abituata a lottare per la salvezza, poi vai a vedere la rosa e son tutti calciatori che in carriera hanno solo, o quasi, lottato per salvarsi. Quindi non c'entra la classifica”.