Sabatini esalta Fagioli: "Un giocatore unico, soprattutto da quando ha ascoltato un mio consiglio. E lasciatelo in pace per il passato"

Nelle ultime ore il giornalista di Sportmediaset Sandro Sabatini è tornato a parlare del centrocampista della Fiorentina Niccolo Fagioli, esaltando le sue ultime prestazioni. Queste le sue considerazioni al podcast 352Sport:

“Per me Fagioli è un giocatore unico. Siccome gli occhi per guardare le partite ce l'ho devo dire una cosa. Ha passato un momento in cui nelle prime 10 giornate era in grande difficoltà ed il provai anche a dargli un consiglio tecnico. Vedendo una partita della Fiorentina notai che Fagioli passava la palla ai compagni dando il giro al pallone, tanto che sembrava stesse giocando a ping pong: mi permisi di dirgli di farla finita di fare i passaggi in quel modo perchè è una cosa che mette in grande difficoltà i compagni. E devo dire che forse mi ha ascoltato".

“Sembrava che fosse lui la causa di ogni male: ma lasciatelo stare!”

Ha anche aggiunto: “A proposito di esperienze passate, io non sono un giudice e forse non posso permettermi certi giudizi, ma sono dell'idea che si debba sempre dare una seconda possibilità. C'era un lungo elenco di giocatori implicati nel caos scommesse, ma il nome in cima alla lista e tutte le foto in primo piano erano sempre le sue. Per il male di tutto è stato il povero Fagioli. Ma lasciamolo stare un attimo in pace questo ragazzo”.