Il direttore del Corriere dello Sport-Stadio Ivan Zazzaroni ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Ho sempre reputato quello della Fiorentina un buon mercato, e lo confermo. La squadra a mio avviso è migliore rispetto all'anno scorso, ma non riesco a capire questo tipo di prestazioni. Passi la sconfitta con il Como, ma le altre partite non sono state di livello e poi ci sono dei giocatori che non rendono come dovrebbero. Fagioli non è nemmeno l'ombra di quello che conosco, Kean non segna, Gudmundsson non ne parliamo. In questo momento la Fiorentina è al livello minimo sul piano individuale”.

“Pioli ha delle responsabilità"

Poi ha aggiunto: “Io credo che l'allenatore abbia un peso fondamentale nelle sorti di una squadra, quando vince vince lui e quando perde perde lui. Conosco Pioli da quando era bambino, ma non ho problemi a dire che in questo momento ha delle responsabilità. E so anche che lui è il primo a prendersele. Quello dell'Arabia è un luogo comune, Stefano è una persona seria e non è certo tornato a Firenze per fare brutte figure”.