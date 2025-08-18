Il noto giornalista Luca Calamai, nel suo consueto editoriale per TuttoMercatoWeb, ha parlato anche della Fiorentina e in particolar modo della possibile cessione del giovane difensore Pietro Comuzzo.

‘Il calcio italiano è di seconda fascia’

“Chiudo con una riflessione sui nostri talenti - scrive Calamai a conclusione del suo articolo- Leoni è andato al Liverpool. Uno schiaffo per Milan e Inter che lo hanno corteggiato per mesi e mesi. Sono mancati i soldi giusti e forse anche la credibilità. Rispetto a un certo mondo il calcio italiano appartiene a una seconda fascia".

‘Spero Commisso faccia muro’

"Ora il Lipsia e alcuni club inglesi stanno dando l’assalto a Comuzzo, l’altro gioiellino tra i difensori italiani. Mi auguro che il Presidente Commisso riesca a fare muro davanti a qualsiasi offerta. Forza Fiorentina, difendi l’onore del calcio italiano”.