Due assenze diventate pesanti

Se Vincenzo Italiano si è preso tutte le responsabilità della mancata rotazione che ha portato alla debacle di Milano, è anche vero che fin qui gli sono mancati giocatori fondamentali proprio per il turnover al quale ci aveva abituati.

Come scrive La Nazione, facile pensare a Ikoné e Barak, due che hanno cominciato la stagione totalmente in salita. Anzi, a livello di gare ufficiali non l’hanno proprio cominciata. Qualche spezzone di amichevole per l’esterno francese, niente per il centrocampista ex Verona. Facile ipotizzare che entrambi avrebbero giocato molto in questo avvio di stagione.