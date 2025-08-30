Svolta in vista per Bianco, il centrocampista potrebbe finire a giocare in Grecia: i dettagli del possibile accordo

Quella di oggi è una giornata movimentata per il centrocampo della Fiorentina. Dopo aver appreso l’ufficialità dell’arrivo di Hans Nicolussi Caviglia a Firenze, e della possibile partenza di Amir Richardson, promesso sposo al Siviglia, arrivano novità a riguardo di un altro profilo del reparto a disposizione di Stefano Pioli. Stiamo parlando di Alessandro Bianco che, dopo la scorsa stagione al Monza, potrebbe nuovamente partire.

Il Paok Salonicco fa sul serio per il centrocampista 2002

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà infatti il centrocampista classe 2002 ed il suo entourage stanno trattando con un club che mai prima di oggi si era fatto avanti per lui: il Paok Salonicco. Considerato il poco spazio che potrebbe avere quest’anno alla Fiorentina, il giocatore in queste ultime ore potrebbe davvero convincersi a partire. Ed il noto esperto di mercato ha sottolineato come in precedenza il ragazzo stesse trattando con un altro club.

Come i greci stanno convincendo la Fiorentina

Viene sottolineato come infatti, negli ultimi giorni, il Paok ha fatto capire al suo entourage che fa sul serio e per questo molto probabilmente la trattativa dovrebbe andare in porto nelle prossime ora. Il ragazzo stava valutando altre opzioni, ma la formula scelta dal club greco ha convinto tutti: Bianco infatti lascerà la Fiorentina nuovamente in prestito, rimanendo di fatto un giocatore viola.