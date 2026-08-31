Corriere Fiorentino: Partenza pericolosa, dalla gestione al mercato ecco cosa non va
Tre pagine sulla Fiorentina stamani sul Corriere Fiorentino.
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Dedicata a: “Partenza pericolosa”. Ovvero: “Mai un inizio così brutto. Dagli errori di Grosso alle difficoltà dei nuovi fino alla gestione delle ultime settimane di mercato: ecco cosa non va”.
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Presente un'intervista: “È presto per i processima qualche problema c’è: squadra troppo lenta”. Lo dice Malesani che aggiunge: “Accanto a Oulai ci vuole un mediano. E in difesa...”. In taglio basso invece c'è un commento dal titolo: “Bisogna agire sui sintomi, no ai capri espiatori”.
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Sul mercato: “Njie, ecco è la nuova ala sinistra di Grosso La Lazio spinge per Gud”. Sottotitolo: “L’esterno dal Torino per 15 milioni”.
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