Pongracic e il permesso ottenuto dalla Fiorentina. E ora si valutano le sue condizioni

Acciaccato ma non messo ko. Marin Pongracic fa il suo rientro quest'oggi all'interno della Fiorentina dopo la parentesi con la nazionale croata che gli è costata anche un duro colpo che lo ha fatto uscire in anticipo durante l'ultimo match.

Condizioni che non preoccupano

Le condizioni dell’ex Lecce saranno valutate oggi, ma la Fiorentina ha fatto in realtà sapere che non ci sono preoccupazioni di sorta.

Il permesso

Tant'è che, scrive stamani La Nazione, il difensore ha avuto pure 24 ore di permesso prima di far ritorno a Firenze.