A TuttoCalcioComo.it ha parlato l'ex capitano lariano Andrea Ardito, intervenuto anche sulla prossima partita dei comaschi contro la Fiorentina in campionato al rientro dalla sosta. Queste le sue parole:

"Effettivamente la Fiorentina in questo momento è un cliente scomodo, perché dopo un inizio preoccupante si è messa in riga, ha cambiato modulo, modo di giocare ed è in piena fiducia. Ha l'attaccante più in forma del campionato, ovvero Moise Kean. Sarà una partita difficile, ma come lo sono tutte in Serie A. Il Como deve però concentrarsi una gara alla volta e prepararla al meglio per arginare la forza della Viola come sa fare".