Da Lipsia respingono le accuse del mancato trasferimento di Nedeljkovic a Firenze: "Mancava l'accordo tra Fiorentina e Aston Villa"

E' un piccolo giallo su quanto avvenuto negli ultimi minuti di calciomercato in casa Fiorentina per quanto riguarda il mancato arrivo in viola di Kosta Nedeljkovic, terzino destro classe 2005 di proprietà dell'Aston Villa e in prestito al Lipsia.

La versione italiana

Non coincidono le versioni di quanto accaduto e sulle eventuali responsabilità del mancato trasferimento. Fonti vicine agli ambienti viola affermano che era tutto fatto per il suo passaggio, ma che il Lipsia all'ultimo abbia fatto un passo indietro.

La versione tedesca

Una versione totalmente diversa la danno in Germania, dove Sky Sport Deutchland e il Leipziger Volkszeitung affermano come il mancato passaggio in viola sia da ascrivere alla mancanza di accordo tra la Fiorentina e l'Aston Villa, club che ne detiene il cartellino e di come il club tedesco avesse dato l'ok alla fine anticipata del prestito. C'è da sottolineare come il giocatore al Lipsia fino ad oggi abbia giocato appena 6 partite, 3 da titolare.