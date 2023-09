Intervistato da FcInterNews.it, l'ex difensore dell'Empoli Francesco Pratali ha parlato di Kristjan Asllani di cui è molto amico, rivelando anche un retroscena di mercato che riguarda un forte approccio della Fiorentina per il classe 2002.

Parla così Pratali: "Da quello che so la Fiorentina voleva comprare il cartellino del giocatore. La Viola aveva inoltrato un’offerta importante all’Inter, qualcosa di vantaggioso, non è che volessero il ragazzo regalato, anzi. Ma la società nerazzurra ha rifiutato, quindi significa che credono nel giocatore, proprio perché non volevano perderne il controllo”.