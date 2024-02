L'ex centrocampista della Fiorentina, Eraldo Pecci, intervenuto su Lady Radio, sul centrocampo viola ha spiegato: “Ad inizio stagione pensavo che Arthur fosse peggio di Lopez, ma i miei pronostici erano stati tutti sbagliati. Il campionato ci sta dicendo tutto il contrario. Quando un giocatore riesce a prendere possesso del centrocampo come ha fatto Arthur, diventa un collegamento importante ed è difficile farne a meno”.

Sempre su Arthur ha aggiunto: “Aveva una grande tecnica ma non aveva un ruolo, adesso sta diventando un regista che ha la fiducia di tutti i suoi compagni. Prima cercava sempre la giocata e perdeva la palla e la confidenza coi compagni”.

“Non mi sono piaciute le parole di Italiano a Lecce”

E poi sulla squadra: “La Fiorentina è da un paio di mesi che non gioca bene, si è involuta. Italiano ha fatto un grande lavoro, ma non mi piace quando dice ”abbiamo perso per 4 minuti di follia" a Lecce, perché il primo tempo poteva finire 6-0 per i giallorossi".

Il giudizio sullo sfogo di Biraghi

Sullo sfogo di Biraghi infine: “Ci vogliono due anni per imparare a parlare e 60 per imparare a stare zitti…Ci sono momenti positivi e negativi e quest'ultimi bisogna affrontarli bene”.