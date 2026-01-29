Il procuratore Eugenio Ascari ha parlato a Tuttomercatoweb.com, toccando alcuni temi caldi di casa Fiorentina, dal momento viola alle difficoltà numeriche e non solo in attacco.

‘Viene da pensare che la vittoria a Bologna sia stata un caso’

“La prova della Fiorentina contro il Como è stata un’ulteriore conferma dopo la deludente prestazione contro il Cagliari. Mi viene da pensare che la vittoria esterna di Bologna abbia rappresentato un’eccezionalità. Mi auguro non sia così, ma tutti pensavano che la Fiorentina fosse uscita dai guai, che non facesse più parte del gruppo di squadre coinvolte nella lotta salvezza, invece così non è. La Fiorentina deve rimboccarsi le maniche e acquisire uno spirito più operaio che al momento le sta mancando”.

‘Una soluzione in attacco…’

“Emergenza in attacco? Indubbiamente sì. Dzeko è andato via, Kean è indisponibile da una paio di settimane per un problema alla caviglia. Ora c’è anche Piccoli in dubbio per il Napoli. Magari al Maradona un esperimento potrebbe essere Fabbian falso nove”.