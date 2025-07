Sirene inglesi per Richardson: il centrocampista viola non è la prima scelta ma piace molto ad un club di Premier League

Mentre tutte le attenzioni di addetti ai lavori e tifosi, in questi giorni a Firenze, sono rivolte a capire quale sarà il futuro di Moise Kean, se resterà alla Fiorentina oppure se accettare eventuali offerte in arrivo, c’è da registrare l’interesse di un club di Premier League per un centrocampista della Fiorentina. In attesa di capire cosa vorrà fare con lui Stefano Pioli, che sarà ufficializzato come tecnico viola nella prossima settimana, sembra che il Newcastle abbia messo nel mirino Amir Richardson come possibile rinforzo per la mediana in vista della prossima stagione.

Il Newcastle vuole rivoluzionare il proprio centrocampo

Secondo quanto riportato da nufcblog.co.uk il club inglese starebbe monitorando il giocatore in vista di eventuali cambiamenti nel reparto di centrocampo, specialmente se Joe Willock dovesse partire: e su di lui ci sono forti gli interessamenti di Crystal Palace e Fulham. I bianconeri dovranno valutare anche le condizioni di un altro centrocampista, Sean Longstaff che a 27 anni è entrato nell’ultimo anno di contratto e non parte più come titolare.

RIchardson non è in cima alla lista dei desideri ma piace molto

Per il momento, secondo quanto riportato dal portale inglese, le priorità di mercato del Newcastle restano l’ingaggio del portiere James Trafford, l’esterno offensivo Anthony Elanga e alternative ai difensori Marc Guehi e Joao Pedro. Tuttavia, se ci fossero partenze a centrocampo, Richardson potrebbe rappresentare una valida opzione per rafforzare la rosa bianconera.