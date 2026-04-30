De Sisti: "Vanoli si è meritato la conferma. Kean? Se pensiamo sempre a vender i migliori..."

L’ex centrocampista è allenatore della Fiorentina Giancarlo De Sisti, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di dire la sua sulla sfida di lunedì sera tra le sue due ex squadre, toccando anche tanti altri argomenti.

“Una partita combattuta”

“Lunedì mi aspetto una partita combattuta con due squadre che si giocano obiettivi totalmente diversi. La Fiorentina credo che con un risultato positivo sarebbe definitivamente tranquilla, per giocarsi le ultime partite senza pensieri. La Roma sembra che debba vincere per forza e sappiamo benissimo quanto questo a volte possa essere un problema. La squadra viola ha fatto un cammino strepitoso ultimamente, era precipitata nel vuoto e poi ha fatto è riuscita a districarsi senza troppe difficoltà. Mi sono messo per un attimo nei panni di Vanoli, arrivato a dover gestire una squadra allo sbando, che tutto sommato ha fatto bene e per questo credo che un complimento gli va fatto”.

“Vanoli? Credo che si sia guadagnato un appello”

Un commento sulla gestione Vanoli: “Sta portando la Fiorentina a concludere il campionato senza paura. Ha studiato cosi bene le partite he va sottolineato il suo lavoro, tante volte la situazione può precipitare quando cambi tanto e devi ricominciare da zero. L’operazione di recupero che ha fatto, tenendo la tensione ai massimi livelli, meriterebbe un appello”.

“Kean? Se si pensa sempre a vendere i milgiori…”

Qualche parola anche per Moise Kean: “Personalmente sono dell’’idea che i giocatori più forti vanno tenuti, sennò facciamo come un tempo che gli squadroni ci rubavano i giocatori. Credi che attorno ad un'ossatura importante di 4/5 giocatori, tra cui ci metto anche lui, ci sia la possibili di far crescere i bravi giovani del vivaio viola. Se con i tuoi migliori giocatori pensi sempre a far cassa vuol dire che devi fare il mercante. Se ci sono problemi di rapporti all’interno del gruppo è un discorso, ma va chiesto a chi frequenta il Viola Park. Sicuramente ci si interroga sui motivi per cui la Fiorentina sia caduta cosi in basso, qualcosa non avrò funzionato ma non so da cosa dipende”.