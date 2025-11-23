Se solo ci fossero undici Kean... ma non è (ancora) questa la Fiorentina di Vanoli

Finalmente la Fiorentina ha messo in campo una condizione atletica decisamente migliore, riuscendo a recuperare dopo essere andata in svantaggio. "Lei che finora era la regina dei punti persi dopo aver segnato per prima".

Così la Repubblica (ed. Firenze), sul pari ottenuto dai viola contro la Juventus. Poi, prosegue l'analisi: “Vanoli, insomma, può essere soddisfatto anche se niente è stato ancora fatto, e la strada per uscire dalla crisi sarà lunga”.

“Se solo ci fossero 11 Kean…”

“Certo se avesse undici Kean sarebbe tutto più facile. Solo che il giochino palla a Kean e speriamo che faccia gol è un po’ troppo prevedibile. Per tirarsi fuori da questa situazione ci vorrebbe un po’ di coraggio. Quello che ha permesso a Mandragora di tirare fuori un gol incredibile. Però la partita con la Juve è tutta qui, sul resto c’è ancora da lavorare. E parecchio”.

“Non è (ancora) questa la Fiorentina che ha in testa Vanoli”

Per lunghi tratti la squadra è sembrata disordinata, a volte perfino un po’ anarchica e ha concesso troppo possesso agli avversari. Non è questa la Fiorentina che ha in testa Vanoli, ma la reazione dopo aver preso gol è il segnale evidente di un gruppo che ci crede e che ha voglia di riprendersi i punti perduti. Una rincorsa lunga e faticosa, in cui tutti devono sentirsi coinvolti.