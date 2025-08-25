​​
Così l'andata... Così il ritorno! Anche Fiorentina-Polissya sarà visibile in chiaro: ecco su che canale

Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Dopo la sfida di andata tra Polissya e Fiorentina, che la partita di ritorno sarà visibile in diretta in chiaro sul digitale terrestre. 

Data e ora

Dopo lo 0-3 dell'andata maturata a Presov (Slovacchia), le due squadre torneranno in campo giovedì sera alle ore 20:00 al Mapei Stadium di Reggio Emilia, scelto vista l'indisponibilità del Franchi per i lavori di restyling. 

Diretta in chiaro

Una buona notizia per i tifosi viola che non seguiranno la squadra in Emila arriva da TV8. La partita sarà data in chiaro sul canale 8 del digitale terrestre, oltre che su Sky a pagamento. Inizio match alle 20 con la diretta che proseguirà con lo studio post partita. 

