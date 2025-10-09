Ex calciatore e oggi allenatore, con un passato da collaboratore tecnico anche alla Fiorentina, Pierpaolo Bisoli ha parlato a Radio Bruno, soffermandosi principalmente su Hans Nicolussi Caviglia, che ha allenato ai tempi del Südtirol.

‘Calciatore che può far bene con Gattuso, ha caratteristiche che oggi…’

“Nicolussi Caviglia è un giocatore con caratteristiche sono un po’ scomparse, in un’epoca in cui tutti giocano corto, sa lanciare a 50-60 metri a grande velocità, è bravo nei cambi di gioco, nel giusto contesto può esaltare le caratteristiche degli altri. Può far bene alla Nazionale italiana, tecnicamente è forte, sa schermare le linee di passaggio, gli manca un po’ di fisicità e di copertura di campo, ma con Gattuso può far bene Per esprimersi al meglio deve giocare da vertice basso in un centrocampo a tre”.

‘Diamo tempo a Pioli’

“Consigli a Pioli? Non sta a me dare consigli ad uno dei migliori allenatori come Pioli, la gente però deve stargli vicino e dargli un po’ di tempo per trovare la quadra".