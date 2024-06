Ma intanto Gonzalez fa infuriare Messi e si prende le critiche dei tifosi argentini

Nicolas Gonzalez è stato annunciato come uno dei punti fermi della prossima stagione per la Fiorentina.

Ma intanto è impegnato con la nazionale argentina nella preparazione della prossima Copa America. Nel corso della notte italiana, la formazione albiceleste è scesa in campo contro l'Ecuador (gara amichevole), vincendo per 1-0 con gol partita di Angel Di Maria.

Grande opportunità sbagliata

L'attaccante viola ha avuto l'opportunità, grossa, di raddoppiare al 95', quando si è presentato davanti al portiere avversario e ha provato a superarlo con un pallonetto in uscita (respinto). Nella circostanza, Lionel Messi, che era solo in linea con lui, se l'è presa vistosamente con il compagno per la scelta fatta.

Critiche nei suoi confronti

Un errore che è costato anche molte critiche a Gonzalez fatte sui social dai tifosi argentini.