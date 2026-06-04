UFFICIALE: Arriva la svolta, Grosso trova accordo per risoluzione col Sassuolo. Ora la Fiorentina...

Pochi minuti fa è arrivata la notizia che Fabio Paratici in primis, ma tutta Firenze, stava aspettando. Pochi minuti fa è infatti arrivata l’ufficialità della separazione tra Fabio Grosso ed il Sassuolo. A darne l’annuncio è stato lo stesso club neroverde con un comunicato sul proprio sito ufficiale.

Questa la nota del club: “Il Sassuolo Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto di prestazione sportiva con l’allenatore della Prima Squadra Maschile Fabio Grosso e il suo staff. La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la professionalità e il lavoro svolto durante le due stagioni in neroverde, e augura le migliori fortune professionali e personali per il prosieguo della carriera”.

Dopo 2 stagioni e una promozione in Serie A, l'allenatore italiano ha firmato la risoluzione contrattuale con la società neroverde. Ora Grosso è dunque libero di formalizzare con la Fiorentina. Il primo step della pianificazione della Fiorentina che verrà è stato fatto.