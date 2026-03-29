Under 16, è Barzagli-show: tripletta e aggancio alla Roma in vetta. Sarà rush finale per lo Scudetto

Importante successo arrivato tra le fila delle giovanili della Fiorentina, che attesta ulteriormente - dopo la vittoria del Torneo di Viareggio - l'ottimo percorso intrapreso fra le mura del Viola Park.

Vittoria pesante

Infatti oggi si è disputata la 24sima giornata del campionato degli Allievi Nazionali Under 16, che ha visto la Roma capolista riposare: occasione sfruttata al volo dai ragazzi di mister Cristiani, che si sono imposti per 3-2 sul Lecce pur disputando più di un'ora di partita in inferiorità numerica per l'espulsione del capitano Cecchini. Mattatore assoluto Barzagli, figlio d'arte di Andrea Barzagli, che con una tripletta ha sigillato il risultato.

Testa a testa

Tre punti fondamentali, che permettono ai viola di agganciare la Roma in vetta alla classifica: primo posto condiviso coi giallorossi a quota 55, in vista delle ultime due giornate di campionato dove sarà vietato sbagliare.