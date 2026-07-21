Saltata definitivamente la trattativa per il ritorno in Sudamerica di un difensore della Fiorentina

Non ci sarà il Grêmio nel futuro di Nicolás Valentini, almeno in quello prossimo. Nelle ultime ore si era parlato di un rallentamento della trattativa per il suo approdo al Tricolor (LEGGI QUI), ma adesso l'affare risulta del tutto saltato.

Affare saltato

Come riporta Rádio Imortal, dopo alcune settimane di negoziazione volte alla firma del difensore argentino, il Grêmio ha deciso di non procedere nella trattativa con la Fiorentina. Alla base della scelta ci sarebbero le richieste alte da parte del giocatore per l'ingaggio, dopo che i club avevano trovato l'intesa per la cifra della cessione.

Grêmio in difficoltà

Ricordiamo che il Grêmio è in grosse difficoltà economiche e che la cessione di Viery alla Fiorentina è servita anche per ripianare le perdite. Adesso il club brasiliano non sta negoziando con nessun altro giocatore in quel ruolo e dovrà cercare nuove opzioni sul mercato.