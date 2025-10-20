Non solo calcio e musica per Kean. Una nuova fiamma per il bomber della Fiorentina? - VIDEO

Non è andata bene, ieri sera, alla Fiorentina di Moise Kean. I viola hanno perso 2-1 a San Siro contro il Milan di Allegri, dopo essere passati in vantaggio con Gosens.

Kean non manca mai

C'è delusione nell'ambiente gigliato, non solo per la fatica della squadra a fare risultato, ma per qualche decisione arbitrale non particolarmente gradita. Kean rientrava da un infortunio con la Nazionale ed è talmente centrale nel progetto di Pioli da essere partito comunque dall'inizio.

Non solo calcio e musica per Moise

Ma c'è uno scoop che lo riguarda oggi. Alessandro Rosica, esperto di gossip, avrebbe rivelato la relazione dell'attaccante della Fiorentina. Moise Kean si starebbe infatti frequentando con Virginia Stablum. “Molto affiatati” - dicono gli amici - "ma per ora vogliono mantenere tutto riservato", ha concluso Rosica.

Virginia Stablum è una modella italiana nota per essere stata incoronata Miss Italia nel 2022 ed aver partecipato a Miss Universo. È nata a Trento, è più grande di Moise, di due anni, e il suo profilo Instagram è molto virale sulla nota piattaforma di social network.