L'esperto di mercato e intermediario Bernardo Brovarone ha parlato a Radio Bruno di varie tematiche di casa Fiorentina. Queste le sue parole, partendo dall'allenatore Italiano: "L'essere perfezionista si porta dietro anche una buona dose di permalosità. Non ho mai capito di cosa sono alla ricerca queste persone. Italiano è in una fase fondamentale della sua carriera. Il suo possesso palla però è diventato noioso. Metterei la regola che entro tre minuti bisogna tirare in porta e concludere l’azione, così questi allenatori la smettono di andare dietro a Guardiola. La Fiorentina ha dei difetti che dipendono esclusivamente da Italiano. Il primo è difensivo: con una difesa così alta non ci possiamo permettere di sbagliare un pallone.

L'attacco? I grandi attaccanti hanno dimostrato che i discorsi stanno a zero, perché i gol loro li fanno in qualsiasi modulo. Sono inviperito con i 4-3-3, perché annullano le seconde punte, gli incursori. Se la squadra è in super salute e vola, allora questi problemi non esistono, ma alla Fiorentina non è così. Oltre a Nico Gonzalez non c’è nessuno sugli esterni. Beltran è un giocatore particolare, al River giocava in maniera totalmente diversa di come sta facendo a Firenze".

https://www.fiorentinanews.com/news/185509776902/tanto-tuono-che-alla-fine-non-piovve-in-casa-milan-pioli-avvalla-la-baby-soluzione-per-l-attacco-contro-la-fiorentina-fiducia-a-okafor-e-jovic