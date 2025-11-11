L’ex calciatore viola Massimo Orlando ha commentato a Toscana TV il pareggio della Fiorentina a Marassi, soffermandosi su varie tematiche del momento attuale della squadra gigliata, concentrandosi anche su alcuni singoli.

’Serve salire di qualità, su Sohm dico che…’

“È stata una battaglia, con entrambe le squadre che hanno rinunciato al gioco, c’era troppa attenzione al risultato. La Fiorentina ha meritato il punto, il dispiacere sono i gol subiti, assolutamente evitabili. La Fiorentina deve aumentare la qualità, oggi tecnicamente ancora è troppo povera. Ottimo il secondo tempo di Piccoli, Gudmundsson è stato abbastanza vivo. Mi è piaciuto Sohm che non ha sbagliato un pallone, ha personalità… Pioli disse che non era contento di lui… sinceramente…”.

‘Va bene il carattere, ma serve alzare il livello’

“Il carattere c’è stato, ma ora bisogna alzare il livello. Troppi errori in difesa però, la difesa va assolutamente rivista, si perde ogni duello sulle palle inattive. Viti al posto di Ranieri? Credo che questa soluzione non sia molto lontana. La squadra avrà bisogno di correttivi anche tramite il mercato. C’è la consapevolezza che bisogna giocare in questo modo oggi, senza parlare di calcio champagne. Vanoli deve lavorare sulla testa dei giocatori, e pian piano magari arriverà anche il gioco, se la Fiorentina troverà un po’ di serenità”.