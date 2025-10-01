De Gea è il portiere con più parate finora in Serie A, sintomo di una Fiorentina che subisce troppo. Secondo Carnesecchi, ma almeno l'Atalanta sa come attaccare
C'è una classifica in cui la Fiorentina è prima, ma non è necessariamente una buona notizia. Stiamo parlando di quella relativa ai portieri con più parate effettuate nelle prime cinque giornate di Serie A. Davanti a tutti c'è proprio David De Gea, che con 19 interventi è stato finora l'estremo difensore più impegnato del campionato.
La Fiorentina subisce troppo
Sintomo da una parte della qualità di De Gea, che nelle prime partite (a fronte di alcune incertezze non da lui) ci ha già fatto vedere parate di altissimo livello, come quella contro il Como su Sergi Roberto o i molteplici interventi contro il Napoli, utili ad evitare un passivo maggiore. Al contempo, però, questo dato conferma un fatto lapalissiano, ovvero che la Fiorentina concede tantissimo (troppo) in ogni partita che gioca.
Il particolare caso dell'Atalanta
Particolare però il piazzamento in classifica di Carnesecchi, secondo con 18 parate effettuate. Ciò significa che anche l'Atalanta subisce tanti tiri in porta, ma perlomeno - a differenza della Fiorentina - riesce ad avere un'ottima fase offensiva con ben dieci gol segnati. Non a caso, la squadra di Juric possiede attualmente 6 punti in più rispetto a quella di Pioli.