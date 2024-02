Un pareggio che non si aspettava nessuno in casa Fiorentina. Che nessuno voleva, questo sicuramente. Un 2024 che sembra stregato per la squadra di Italiano, che ha vinto appena una partita (nella goleada contro il Frosinone) da inizio anno. Nonostante i risultati facciano pensare a un momento negativo per la squadra viola, nel post partita del Castellani Vincenzo Italiano ha minimizzato sull'argomento, affermando: “Risposte? Non dobbiamo cercarne perché non siamo in difficoltà”

Le “smentite” della squadra

A smentire, in parte, il tecnico viola, ci hanno pensato i suoi ragazzi, che non si sono detti così ottimisti nelle dichiarazioni dopo il pareggio. A partire da Dodo, che in risposta a un video sulla contestazione sui social ha scritto: “Non preoccupatevi tifosi viola, anche l'inizio dello scorso anno era stato difficile, poi guardate dove siamo arrivati. Fidatevi di noi”. Acqua sul fuoco, per un appello alla calma all'ambiente dopo la prima vera contestazione. Anche Quarta sui social ha menzionato il periodo non brillante dei viola, scrivendo: “Siamo consapevoli che siamo in un momento difficile e ne dobbiamo uscire tutti insieme, ora più che mai”.

Rigorino o meno… Era il caso?

Stonature, insomma. Tra chi minimizza, chi getta acqua sul fuoco e chi è ben consapevole (e lo dice chiaramente) del momento di difficoltà. Stonature che arrivano anche dal direttore sportivo della Fiorentina Pradè, che ha declassificato il penalty dato all'Empoli a “rigorino”. La risposta secca è arrivata dal presidente degli azzurri Corsi, che ha ribattuto alle accuse del ds viola affermando la limpidezza del rigore. Lo stesso Pradè nel post partita ha affermato quello che nell'ambiente viola pensa: la Fiorentina ha l'obbligo di vincere queste partite, al di là di episodi più o meno discutibili. Ci sono momenti e momenti per parlare di arbitraggio. Quello di ieri, con tutti i problemi che esistono in casa viola, forse non era il più adatto. Stonature, insomma. Sperando che tutte le corde viola tornino a suonare insieme una bella melodia.