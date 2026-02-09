Allegri richiede un bomber e il Milan risponde...con Kean

L'allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, vorrebbe un bomber già rodato nel campionato italiano, per la propria squadra, così da evitare pericolosi salti nel buio.

Il nome di Moise

Ed ecco perché, scrive stamani Tuttosport, prende quota il nome del centravanti della Fiorentina, Moise Kean, che da tempo è in orbita milanista. Esattamente tre anni e mezzo fa il dt Geoffrey Moncada aveva già provato a prenderlo.

Prenderlo non sarà facile per il Milan

Il goleador viola, si legge ancora sul quotidiano sportivo, risponde in pieno ai parametri societari: giovane e con ancora ampi margini di miglioramento, visto che ha soltanto 25 anni.

Prenderlo però sarà tutt’altro che semplice, al netto della clausola rescissoria da 62 milioni che si attiva e sarà valida dall’1 al 15 luglio.