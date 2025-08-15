Quella che sta per cominciare dovrà essere la stagione del rilancio per diversi giocatori della Fiorentina. Tra questi indubbiamente Marin Pongracic, arrivato lo scorso anno dal Lecce per una cifra importante e mai riuscito a imporsi come leader della difesa, come il sostituto naturale di Milenkovic. Sono stati soprattutto gli infortuni a ostacolare il croato, che adesso ha voglia di prendersi la scena.

Un nuovo atteggiamento

Lo ha dimostrato in queste amichevoli estive, soprattutto sul piano caratteriale e dell'atteggiamento. Parliamo pur sempre di calcio d'agosto, ma quello che abbiamo visto in Inghilterra è un Pongracic sicuro di sé, autoritario, freddo negli interventi e discretamente a suo agio al centro della linea a tre composta anche da Ranieri e Comuzzo.

La migliore combinazione

Ecco, a proposito di linea a tre: Pioli sembra aver trovato la giusta combinazione, quella che con Palladino non s'era praticamente mai vista. Ranieri a sinistra, Pongracic al centro, Comuzzo a destra. Un sistema che funziona e che permette ai tre interpreti di esprimersi al meglio: l'ex Lecce, in particolare, partendo centralmente ha maggiori possibilità di uscire palla al piede, giocata che gli riusciva particolarmente bene in Salento.

Una tradizione illustre

Insomma, la speranza di Pioli e di tutti i tifosi viola è che Marin Pongracic possa diventare in questa stagione una colonna portante della squadra, un elemento imprescindibile che giustifichi la spesa fatta la scorsa estate. La storia recente della Fiorentina è composta di centrali difensivi importanti: Savic, Gonzalo Rodriguez, Milenkovic, solo per nominarne alcuni. L'obiettivo di Pongracic dev'essere quello di inserirsi in questa tradizione.