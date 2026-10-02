De Rossi via se perde con la Fiorentina? L'ex Pruzzo ammette: "Restare al Genoa è dura…"

La Fiorentina, al netto delle assenze causa impegni con le Nazionali, sta proseguendo la preparazione in vista della prima sfida al rientro dopo la sosta. Viola in scena sul difficile campo di Genova, contro il Genoa di Daniele De Rossi: formazione ostica per tradizione, ma tra le più in difficoltà in questo inizio di stagione.

Viola decisivi per la panchina genoana

Il Genoa al momento, insieme a Bologna e Venezia, è ancora a secco di vittorie in campionato. Con l'inizio della sosta per le Nazionali è stata ribadita la fiducia a De Rossi, ma urge una svolta sul piano dei risultati. La sensazione, dunque, è che la partita contro la Fiorentina possa incidere e non poco sul futuro della conduzione tecnica rossoblù.

I dubbi di un grande ex rossoblù

L'eventuale esonero di De Rossi porterebbe a Genova il quarto allenatore nelle ultime tre stagioni. Una mancanza di continuità rimarcata dall'ex attaccante rossoblù Roberto Pruzzo, nel corso della trasmissione We Are Genoa in onda su Telenord: "La storia recente - Gilardino, Vieira, ora De Rossi - conferma che per un allenatore è molto difficile restare al Genoa più di un anno senza un programma".