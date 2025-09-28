La probabile formazione del Pisa: Gilardino si affida a un ex attaccante viola. L'altro ex Fiorentina parte dalla panchina

Gilardino studia la formazione titolare per affrontare la Fiorentina di Pioli, e lo deve fare senza Stengs, Esteves e Denoon. Dopo il turn over in Coppa Italia, con la sconfitta per 1-0 contro il Torino, nel derby si rivedono i titolari.

Le scelte di Gilardino

Nel 3-5-2 ci sarà Semper in porta, difesa a tre con Canestrelli, Caracciolo e il ballottaggio ancora aperto tra Bonfanti e Lusuardi. A centrocampo sugli esterni c'è Touré a destra e Leris a sinistra. In mezzo Aebischer, Marin e Akinsanmiro. Davanti uno tra Moreo e Tramoni al fianco dell'ex Fiorentina Nzola.

La probabile formazione

PISA (3-5-2): Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Touré, Aebischer, Marin, Akinsanmiro, Leris; Moreo, Nzola.