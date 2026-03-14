Sentite D'Aversa: "Parma la peggiore da affrontare in casa. Non dobbiamo essere presuntuosi, stiamo lottando per non retrocedere"

Il tecnico del Torino Roberto D'Aversa, accostato anche alla Fiorentina dopo l'esonero di Pioli e il successivo arrivo di Vanoli, ha commentato la vittoria di ieri sera ottenuta per 4-1 contro il Parma, ultima avversaria dei viola in campionato al ‘Franchi’ nella gara finita 0-0.

“Da quando sono arrivato al Torino”

D'Aversa ha dichiarato “Da quando sono arrivato, in queste tre gare abbiamo giocato con Lazio, Napoli e Parma, che è la peggiore da affrontare in casa. Avessimo pareggiato a Napoli non avremmo rubato nulla, ragioniamo su ciò che stiamo facendo. Abbiamo qualità importanti, questa gara poteva spostare il prosieguo del campionato ma si pensa a una gara per volta. Guai a pensare da squadra presuntuosa, ma possiamo giocarcela con chiunque”.

“Serve umiltà"

E ha aggiunto: "Serve umiltà, stiamo lottando per non retrocedere. Quando saremo più distanti dalle zone pericolanti, si potrà ragionare diversamente".