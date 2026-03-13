Simeone apre le danze per il Torino che rifila un poker al Parma e stacca la Fiorentina. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso il primo anticipo della 29° giornata tra Torino e Parma, con i granata che hanno vinto contro i ducali per 4-1.



La cronaca della gara

Ad aprire le marcature per il Torino dopo due minuti è l'ex attaccante della Fiorentina Simeone che dopo un malinteso difensivo del Parma spedisce il pallone sotto le gambe di Suzuki, tornato titolare dopo un lungo infortunio. Al 21' i ducali trovano il pareggio con il cross di Strefezza per il colpo di testa di Pellegrino. Nel secondo tempo i crociati incassano due gol in due minuti: prima quello di Ilkhan e poi l'autogol di Keita che devia il pallone nella sua porta a seguito di un'azione avversaria. In pieno recupero mette il sigillo sulla vittoria dei padroni di casa la conclusione potente di Zapata per il poker granata.

Come cambia la classifica

Con questa vittoria la squadra allenata da D'Aversa si allontana dalle zone di bassa classifica andando a quota 33, mentre quella di Cuesta resta davanti ai granata rimanendo a 34.

La nuova classifica di Serie A

Inter 67, Milan 60, Napoli 56, Roma 51, Como 51, Juventus 50, Atalanta 46, Bologna 39, Sassuolo 38, Lazio 37, Udinese 36, Parma 34, Torino 33, Cagliari 30, Genoa 30, Lecce 27, Fiorentina 25, Cremonese 24, Verona 18, Pisa 15.