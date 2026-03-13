La Fiorentina deve guardarsi anche dal Verona? Intanto Sammarco carica i suoi: "Vedo una squadra più serena e fiduciosa"

La vittoria sul campo del Bologna ha consentito all'Hellas Verona di riaccendere le proprie speranze di salvezza. Gli scaligeri distano al momento 7 punti dalla Fiorentina, ma non vogliono mollare gli ormeggi pur rimanendo la missione piuttosto complicata.

“La squadra ha recuperato fiducia”

Ne ha parlato l'allenatore Paolo Sammarco alla vigilia del match di domenica contro il Genoa: “Lavoriamo ogni giorno per vincere le partite. Dopo Bologna c'è un'armonia diversa, sento che il gruppo ha più fiducia e ha recuperato delle certezze importanti, così com'era stato a Napoli nonostante la sconfitta. Per il Genoa recupereremo solo Lirola. Loro sono una squadra con qualità importanti, dovremo prestare molta attenzione in fase difensiva e giocare con coraggio”.