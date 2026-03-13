Biasin: "Se c'è una squadra che meriterebbe di retrocedere è la Fiorentina. Una mediocrità assoluta"

La lotta per non retrocedere continua e la Fiorentina lunedì prossimo avrà un impegno significativo contro la Cremonese.

Di questo si è parlato a Cronache di Spogliatoio, dove è intervenuto l'opinionista e giornalista di Libero, Fabrizio Biasin: “Dal Torino in su, tutti possono stare tranquilli e sereni, mentre il Pisa secondo me è già retrocesso".

“Meriterebbe la retrocessione”

Resta da capire quali saranno le altre due squadre ad andare in B tra quattro che sono in lotta, perché il Verona ha ancora mezza possibilità di salvarsi. E per quanto abbiamo visto in questa stagione se c’è una squadra che meriterebbe la retrocessione è la Fiorentina, per la mediocrità che ha mostrato".

“Ha fatto ancora arrabbiare i suoi tifosi ma…”

E poi: “Nell’ennesima partita in cui ha deciso di far arrabbiare i suoi tifosi i viola hanno fatto un punto e per la prima volta si è ritrovata fuori dalla zona retrocessione. Un qualcosa di impronosticabile perché fino alla 14esima giornata non ne avevano vinta una e con questi numeri, di solito, sei spacciato”.