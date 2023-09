Quelle lacrime che fanno male

Attesa e ansia allo stesso tempo. L'infortunio di Dodô non fa dormire di certo sonni tranquilli alla Fiorentina.

Scene brutte quelle che hanno fatto seguito alla torsione del ginocchio destro del brasiliano nelle fasi iniziali dell'incontro. Le sue lacrime, la sua sofferenza hanno di certo impressionato e soprattutto sono il segnale che qualcosa di grave è avvenuto.

Ovviamente la speranza di tutti è che la distorsione del ginocchio non abbia avuto conseguenze gravi sui legamenti che tengono assieme l'articolazione. Il crociato, ne sanno qualcosa Castrovilli e Giuseppe Rossi, tanto per restare in ambito viola, è una brutta bestia da affrontare e soprattutto ti tiene fuori a lungo dai campi di gioco.

A stretto giro di posta dovrebbe arrivare il responso, non resta che sperare e incrociare le dita.