Alla vigilia della gara contro la Fiorentina in Conference League, l'allentatore del Cukaricki Igor Matic è intervenuto in conferenza stampa: “Ho grande stima per la Fiorentina, rinnovata dopo la gara d'andata, ma non devono esserci alibi e dobbiamo continuare a dare del nostro meglio. La Viola continua a macinare ottimi risultati, anche contro la Juventus non ha mai mollato”.

E aggiunge: “Beh, il Cukaricki ha tenuto il pallone più della Juventus… Il problema si è visto nei nostri errori. Ha pesato l'espulsione e l'esser stati in dieci uomini per un'ora, diventa sempre una situazione molto complicata. Per non ripetere i sei gol presi a Firenze dobbiamo stare concentrata. La Fiorentina è chiaramente ed economicamente più forte di noi, se poi ci si mettono anche gli infortuni è dura”.