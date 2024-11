Solo crampi per Mandragora e Martinez Quarta. Un unico dubbio per Palladino in vista dell'Inter

Fiorentina subito in campo dopo le fatiche di ieri in Conference, per preparare l'importantissima gara di domenica contro l'Inter. L'allenamento di oggi ha confermato che per Martinez Quarta e Mandragora, il primo uscito anzitempo e il secondo accasciatosi a terra nel recupero, si è tratta solo di crampi.

Recuperi importanti e un unico dubbio

Entrambi saranno dunque a disposizione domenica, così come Cataldi che verrà convocato seppur non al cento per cento. Salvo sorprese quella con l'Inter sarà la partita del ritorno tra i convocati di Gudmundsson, mentre l'unico dubbio riguarda Adli. L'impressione comunque è che la sua assenza di ieri fosse improntata proprio a farlo riposare per averlo domenica.