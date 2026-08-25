Zazzaroni: "Atta pesce fuor d'acqua e Mastantuono fa tutto da solo, dura vendere Kean dopo un 4-0. Fiorentina da rivedere fra un mese"

Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni ha commentato la netta sconfitta della Fiorentina. Il giudizio non può che essere negativo, ma occorre aspettare per vedere il vero valore della squadra secondo il noto giornalista.

Giudizio sul match

“Roma-Fiorentina è stato il confronto tra una squadra fatta e una totalmente ribaltata, da rivedere tra un mese - ha detto Zazzaroni - Atta un pesce fuor d'acqua, Mastantuono costantemente cercato dai compagni ma portato a fare da solo, Pellegrino in evidente difficoltà con N'Dicka e, dietro, João Mario e Dragusin quasi disperanti. Anche Dodo e Ranieri, i survivor, non si sono certamente distinti per efficacia”.

Il caso Kean

Il giornalista ha parlato anche del mercato viola: “La Fiorentina è impegnata a riflettere sul destino di Moise Kean, cercato dal Como che i soldi, se non li ha, li trova. Dopo uno 0-4 non è semplice privarsi di un attaccante del genere”.