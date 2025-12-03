Biasin: "L’immagine di Dzeko col megafono che parla ai tifosi racconta la grandezza dell’uomo prima ancora che del giocatore"

Il giornalista, Fabrizio Biasin, in un editoriale pubblicato su Tuttomercatoweb, tesse le lodi del centravanti della Fiorentina, Edin Dzeko.

Dzeko

“La Fiorentina è chiaramente in una situazione di crisi psicologica - scrive Biasin - che va affrontata più con la carota che con il bastone. Per questo l’immagine di Dzeko che abbraccia il megafono e parla ai tifosi è più che significativa e racconta la grandezza dell’uomo prima ancora che del giocatore”.

Compattezza

E poi: “Solo la compattezza società-giocatori-tifosi può portare a una svolta, l’ambiente sembra averlo capito e, se così sarà, avrà dimostrato grande e fondamentale lucidità”.