La Roma non convoca un giocatore sondato dalla Fiorentina per 'indisposizione dell'ultimo minuto': indizio di mercato?

La Roma ha diramato i convocati per la sfida di domani contro il Torino: tra di essi non figura un esterno seguito dalla Fiorentina, out per un'indisposizione last minute.

Questione di mercato?

Si tratta di Bailey, che in giallorosso sta vivendo una stagione a dir poco travagliata, costellata di infortuni e assenze: sembrava aver recuperato giocando titolare, sempre contro i granata ma in Coppa, e invece non ce la farà ad unirsi alla rosa a disposizione di Gasperini per l'incontro di domani. Che sia un indizio di mercato?