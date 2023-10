Zauri: "La Fiorentina andrà a Roma a viso aperto, dunque lasciando spazi in difesa. E gli esterni di Sarri..."

Luciano Zauri, doppio ex di Lazio e Fiorentina, è Intervenuto a La Lazio Siamo Noi facendo il punto sul match di lunedì sera dell’Olimpico:

"La Fiorentina gioca molto bene a calcio e sicuramente se la giocherà a viso aperto, verrà avanti con grande aggressività. Questa è un'arma a doppio taglio, perché lascia spazio dietro e la Lazio dovrà saper sfruttarli. In fase difensiva si verranno a creare molti duelli, ma soprattutto loro tendono a difendere molto alti con i centrali”.

Infine: “La squadra di Sarri può sopperire a questa aggressività sfruttando gli spazi che si vengono a creare alle spalle dei difensori. Ha giocatori che lo sanno fare bene come Felipe Anderson, Zaccagni e chiaramente Immobile. Ci sono tutte le armi per poter far male alla Viola".