Calamai: "La Fiorentina resta malata. La società sappia che a gennaio servono un gran difensore e un gran centrocampista"

Pensa già in ottica gennaio e mercato il giornalista Luca Calamai che ha espresso il suo giudizio sulla prima di Vanoli e sulle mancanze da colmare.

“A gennaio servono…”

“La Fiorentina resta malata. Spero che la società abbia ben chiaro in testa che ai primi di gennaio dovranno arrivare un grande difensore e un grande centrocampista”.

Necessità di intervento

Durante la sessione invernale del mercato il club viola dovrà intervenire dunque a suo giudizio per porre rimedio alle falle che si sono create in estate, nonostante le risorse economiche messe sul piatto.