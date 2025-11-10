Calamai: "La Fiorentina resta malata. La società sappia che a gennaio servono un gran difensore e un gran centrocampista"
Il direttore sportivo viola Roberto Goretti
Pensa già in ottica gennaio e mercato il giornalista Luca Calamai che ha espresso il suo giudizio sulla prima di Vanoli e sulle mancanze da colmare.
“A gennaio servono…”
“La Fiorentina resta malata. Spero che la società abbia ben chiaro in testa che ai primi di gennaio dovranno arrivare un grande difensore e un grande centrocampista”.
Necessità di intervento
Durante la sessione invernale del mercato il club viola dovrà intervenire dunque a suo giudizio per porre rimedio alle falle che si sono create in estate, nonostante le risorse economiche messe sul piatto.
