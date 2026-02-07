Conti si gode il momento dopo la doppietta: "Molto soddisfatto, lo dedico alla mia famiglia. Stasera non festeggiamo perché..."

Gabriele Conti, mattatore della sfida odierna tra Fiorentina Primavera e Napoli, terminata 3-0 anche grazie alla sua doppietta finale. Questo il suo commento al termine della partita.

Il commento

“Sono molto soddisfatto per la mia doppietta, la prima in carriera con la Fiorentina: tutti i miei amici credevano in me e sono molto soddisfatto. Saluto la mia famiglia che ha creduto tanto in me, mi ha sempre portato al campo da bambino, questo gol è per loro. Non festeggeremo la prima posizione stasera, domattina c'è allenamento, però siamo tutti molto contenti: ringrazio il gruppo”.