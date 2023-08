Il primo Giudice Sportivo della stagione: ammenda al Genoa contro la Fiorentina. Di Francesco perde il portiere per bestemmia

Sono arrivati i provvedimenti del giudice sportivo dopo la 1ª giornata del campionato di Serie A. Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha sanzionato il portiere del Frosinone Stefano Turati per espressioni blasfeme, chiaramente inquadrato nelle riprese televisive, udibile ed individuabile senza margine di ragionevole dubbio, con la squalifica per una giornata effettiva di gara.

Ammenda, inoltre, di € 4.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, al 3° del secondo tempo, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco che costringeva l’Arbitro ad interrompere la gara per circa trenta secondi; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS. In quell'occasione, inoltre, i tifosi genoani avevano quasi colpito Luca Ranieri, difensore della Fiorentina non troppo distante dal punto in cui è atterrato il fumogeno sul campo.