L'Inter punta Frendrup e il Genoa individua l'eventuale sostituto in un obiettivo della Fiorentina

Il nome di Morten Frendrup è gravitato più volte nell'orbita Fiorentina. Un profilo importante per il centrocampo viola, ma il costo del cartellino s'aggira intorno ai 25 milioni di euro ed è quindi molto importante. Al momento nessun club ha fatto pervenire un'offerta adeguata al Genoa: in Spagna ci avevano provato per 15 milioni, trovando di fronte il muro rossoblù.

Aggressione Inter

Su Frendrup, riporta Il Secolo XIV, potrebbe però arrivar prepotentemente l'Inter. E attenzione, perché qualora i neroazzurri riuscissero ad accontentare il Genoa (al giocatore piacerebbe molto la destinazione), la squadra di Vieira ha individuato in Nicolussi Caviglia il sostituto ideale del danese. Quest'ultimo, come vi abbiamo raccontato in questi giorni, è anche un obiettivo della Fiorentina.