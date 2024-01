Coppa Italia Primavera, ecco data e orario del quarto di finale tra Fiorentina e Milan

Il prossimo ostacolo dopo la vittoria col Genoa al Viola Park

Sono appena stati comunicati date e orari ufficiali dei quarti di finale della Coppa Italia Primavera. La Fiorentina, che ha staccato il pass battendo 1-0 il Genoa nel turno precedente, se la vedrà contro il Milan mercoledì 10 gennaio alle ore 13.

Il regolamento e dove si potrà vedere

La sfida, che ricordiamo è secca e prevede supplementari ed eventuali rigori in caso di parità al novantesimo, si giocherà al Viola Park e verrà trasmessa in diretta come di consueto da Sportitalia. Gli altri quarti di finale sono Lazio-Napoli, Torino-Inter e Roma-Sassuolo.