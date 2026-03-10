Trevisani: "Ma il problema a Firenze non era Dzeko? Durante la partita ho cominciato a russare"

Il noto telecronista ed opinionista Riccardo Trevisani ha commentato la partita tra la Fiorentina e gli emiliani durante la trasmissione Fontana di Trevi di Cronache di Spogliatoio.

Il racconto

“Durante la partita fra Fiorentina e Parma ho cominciato a russare- dice Trevisani, che poi parla anche di un recente ex viola -Sono stato a vedere lo Schalke per Dzeko e direi che il bosniaco sta bene. La partita Infatti è finita 1-0 con un suo gol decisivo. In 6 apparizioni ha fatto 5 gol e 3 Assist, ma il problema a Firenze non era lui?”