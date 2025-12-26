I convocati della Fiorentina: finalmente Gosens, ci sarà a Parma. Ancora out Pablo Marí e Fazzini. Richardson...

La Fiorentina ha da poco diramato la lista dei convocati ufficiali scelti da mister Paolo Vanoli per la trasferta di domani contro il Parma. E le conferme che ha ottenuto il mister sono essenzialmente positive.

Finalmente Gosens. Non ce la fanno Marí e Fazzini

Rientra, finalmente, Robin Gosens a disposizione del tecnico. Non ce la fa, invece, Pablo Marí, tenuto fuori ancora dalla lesione al muscolo soleo della gamba destra. Nicolò Fagioli sembra aver superato definitivamente i piccoli problemi fisici di metà dicembre, che invece tengono ancora ko Jacopo Fazzini . Fuori anche Amir Richardson, dopo le sue parole in settimana, e il capitano Luca Ranieri, squalificato per somma di ammonizioni.

I convocati di Vanoli per Parma-Fiorentina

La lista dei convocati: Comuzzo, Dodô, De Gea, Dzeko, Fagioli, Fortini, Gosens, Gudmundsson, Kean, Kospo, Kouame, Kouadio, Lezzerini, Mandragora, Martinelli, Nicolussi Caviglia, Ndour, Parisi, Piccoli, Pongracic, Sohm, Viti.