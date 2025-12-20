Anticipo vincente per il Catanzaro di Alberto Aquilani che ieri sera ha espugnato il San Nicola di Bari, vincendo per 2-1. La squadra calabrese era partita con ambizioni importanti e dopo un avvio difficile ora sta volando: è alla quarta vittoria di fila, la settima nelle ultime nove dopo che a metà ottobre i tre punti non erano ancora mai arrivati.

Il Catanzaro è salito così a quota 28, settimo ma a 3 lunghezze dal secondo posto che varrebbe la promozione diretta in A. Se la Fiorentina dovesse finire male la sua stagione, potrebbe clamorosamente scambiarsi di categoria con il suo ex tecnico della Primavera.